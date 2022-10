Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de outubro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Rede Asun comprou quatro lojas que pertenciam à bandeira Big e tinham sido compradas pelo Carrefour. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Asun/Divulgação/JC.

A rede Asun lançou nesta segunda-feira (10) a sua nova marca de atacarejo. O Leve Mais Atacado estreia com as três lojas arrematadas do Carrefour Brasil e que já foram do BIG. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Asun/Divulgação/JC.

Buscando trazer modernidade para o conceito tradicional do churrasco, o Fogo, restaurante especializado em carnes, abriu há um mês na Capital. Matéria: Duda Guerra (Geração E). Foto. Duda Guerra/Especial/JC.

Vencedor do Tibicuera de melhor dramaturgia no Prêmio Açorianos de Artes Cênicas de 2020, o espetáculo “Alice – Além da Toca do Coelho” foi cancelado da 38ª Feira do Livro de Campo Bom. Matéria: Maria Amélia Vargas. Fotos: Maurício Tonetto/Divulgação/JC.

A Peccin, fabricante de Erechim, planeja triplicar o seu faturamento até 2027 e manter o ritmo de crescimento constante. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Peccin/Dvulgação/JC.