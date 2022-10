Unisinos promove evento para aproximar estudantes e o mercado de trabalho

A 4ª edição Power Up Unisinos ocorre na próxima terça-feira (18) a partir das 17h no Anfiteatro Padre Werner, no campus São Leopoldo, em formato presencial e com transmissão online. Neste ano, o tema é Amplie suas perspectivas de carreira. O objetivo do evento é proporcionar uma experiência de reflexão sobre carreira, no momento atual e futuro, e mostrar estratégias de desenvolvimento.

“O Power Up tem grande relevância para a comunidade. Um evento gratuito para fomentar a empregabilidade, dando a oportunidade de os participantes se conectarem com empresas”, destaca Luciane Linden, orientadora de carreiras da Unisinos.

Será realizado um painel com profissionais do mercado, na temática Novos formatos de trabalho, e conversas com convidados que contarão sobre suas trajetórias e vivências de carreira, com o tema Protagonismo. No hall do Anfiteatro, haverá o Espaço Conexão Power Up, uma feira de oportunidades na qual empresas parceiras do Unisinos Carreiras estarão presentes para promover a aproximação entre o mercado de trabalho e os estudantes, com divulgação de vagas de estágio e efetivas.

“A expectativa é de que alunos, egressos e comunidade se sintam inspirados a ampliar as perspectivas e que o evento contribua com a conexão entre participantes e empresas parceiras, fomentando o desenvolvimento da carreira e ampliando possibilidades de empregabilidade”, afirma Luana Rambo, orientadora de carreiras da Unisinos.

Para mais informações e inscrições no Power Up Unisinos, acesse o link https://eventos.asav.org.br/event/powerup22/site/content/evento.