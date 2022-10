Rio Grande do Sul tem influência de uma nova frente fria

Uma nova frente fria irá cruzar o Rio Grande do Sul com expectativa do frio retornar, sobretudo, na Metade Leste nesta sexta-feira (14). De uma forma geral será uma virada seca na temperatura, contudo, episódios de garoa e chuva fraca poderão ocorrer em parte do Leste e Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste o sol predomina ao longo do dia, com aumento na intensidade do vento. Em trechos da Serra o tempo fechado associado ao vento gera sensação de frio.

A passagem de uma frente fria mudará o tempo e a temperatura na Capital nesta sexta-feira (14). O dia terá muitas nuvens, vento persistente e queda forte da temperatura com sensação de frio. No sábado (15) o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica. No domingo (16) a chuva volta.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 14ºC