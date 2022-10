Feira Ecológica da José Bonifácio celebra 33º aniversário neste sábado

Uma parceria entre moradores de Porto Alegre que queriam alimentos mais saudáveis e produtores familiares que produziam de forma ecologicamente sustentável está comemorando 33 anos. Em outubro de 1989, numa comemoração ao Dia Mundial da Alimentação (16), nascia a Feira de Agricultores Ecologistas (FAE), a 1ª feira ecológica do Brasil. Mais de três décadas depois, a FAE cresceu. Multiplicou sua experiência pela capital dos gaúchos, outros estados e até países e é uma referência não só na possibilidade de acesso à um alimento saudável, livre de agrotóxicos. Mas também em um sistema de comercialização que vai muito além das questões financeiras, abrangendo ainda trocas culturais e de saberes entre o produtor da agricultura familiar e seus parceiros urbanos (consumidores), exercício de cidadania, educação ambiental e respeito às diversidades. A celebração dos 33 anos da FAE acontecerá no próximo sábado (15), entre 8h e 12h30min, na feira (avenida José Bonifácio – 1ª quadra). Inicia com um café da manhã aberto a todos, com degustação de produtos da feira; terá o lançamento do livro “Sistemas alimentares no século 21: debates contemporâneos”, organizado por Potira Preiss e Sergio Schneider; atrações musicais com Demétrio Xavier e o DJ Marcelo Andres (só com vinil) e termina com o bolo de aniversário, canto coletivo do parabéns e o tradicional abraço na feira. A festa conta com o apoio do Goethe-Institut Porto Alegre. Em caso de chuva, o evento poderá se transferido para o próximo sábado (22). Programação: 8h - Abertura mesa de café da manhã + DJ Marcelo

9h - Falas agricultores

9h30min - Lançamento do livro “Sistemas alimentares no século 21: debates contemporâneos”, organizado por Potira Preiss e Sergio Schneider, com a participação das autoras Fernanda Vasconcellos e Juliana Machado Severo

10h15min - Show com Demétrio Xavier

11h - Parabéns, abraço na feira e bolo

11h30min - DJ Marcelo