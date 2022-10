Rio Grande do Sul tem predomínio de nuvens e umidade nesta quarta-feira

A quarta-feira (12) começa com umidade e predomínio de nuvens em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. Na primeira metade do dia há possibilidade de garoa esparsa. O tempo tende a abrir a partir do Oeste, Centro e Sul com previsão de sol nessas áreas no período da tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas faixas Norte e Leste do Estado o dia todo terá a presença de nuvens, com céu encoberto pela manhã e parcialmente nublado à tarde. A temperatura mínima fica baixa no Oeste com projeção de 7ºC a 9°C. Por outro lado, a máxima poderá oscilar entre 22ºC e 24°C na maior parte do Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, a quarta-feira (12) terá a umidade ainda muito presente com uma manhã de céu encoberto. Durante a tarde ocorrem melhorias e pode ter sol e céu parcialmente nublado. A temperatura fica mais amena sob influência do vento calmo do quadrante Oeste.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 16ºC