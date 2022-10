Viaduto da ERS-040 em Viamão conta com pista dupla

Os motoristas que utilizam o viaduto da ERS-040, em Viamão, no entroncamento com a ERS-118, puderam notar mudanças no fluxo desde a última segunda-feira (10). Isso porque a rodovia passou a operar em pista dupla em ambos os sentidos, segundo informa a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

As alterações no tráfego acontecem após o término dos serviços de sinalização vertical e a retirada de uma defensa metálica no quilômetro 11 do viaduto, na última sexta (7). Os trabalhos fazem parte de um processo de atualização da rodovia, em razão da necessidade de pintura das duas faixas.

A liberação das pistas proporciona maior agilidade aos condutores que diariamente se deslocam entre Viamão, a Capital e o Litoral Norte.