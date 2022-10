Porto Alegre tem vacinação contra gripe, Covid-19 e pólio neste feriado

Porto Alegre terá um esquema especial de vacinação contra a gripe, a Covid-19 e a poliomielite neste feriado de 12 de outubro. A aplicação das doses acontece no Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1.831) e na Unidade Móvel de Saúde que estará instalada em frente ao Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 16h.

A primeira dose contra a Covid-19 é aplicada em crianças de três a 11 anos. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente.

Para a população adulta, a D1 é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A D2 está disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. A D3 é aplicada em todas as pessoas a partir de 12 anos vacinadas há pelo menos quatro meses. Já a D4, para todas as pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses.

A vacina contra a poliomielite é aplicada em menores de cinco anos.

Já a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre neste feriado:

Vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças, adolescentes a partir de 12 anos e adultos e contra a poliomielite para menores de cinco anos - 9h às 16h:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831, Farroupilha.

Vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças de 3 até 11 anos e contra a poliomielite para menores de cinco anos - 9h às 16h:

Unidade Móvel de Saúde - Parque Farroupilha (Redenção), em frente ao monumento expedicionário.

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19: