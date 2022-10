Confira o que abre em Porto Alegre no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12), trará alterações em alguns serviços de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá funcionar. A permissão está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o sindicato e o Sindec-POA. Para poder funcionar, os estabelecimentos com empregados precisam fazer acordo para que eles possam trabalhar.

As agências bancárias não abrirão no feriado desta quarta, segundo informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Nos dias 13 de outubro (quinta-feira) e 14 de outubro (sexta-feira) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente.

Os ônibus irão operar com tabela de domingos e feriados nesta quinta, informa a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo na função GPS do aplicativo do Cartão TRI ou na tabela horária disponível no site da empresa.

A EPTC também informa que, no período da manhã, haverá bloqueios de trânsito temporários em razão das manifestações religiosas da Arquidiocese de Porto Alegre. Motoristas em deslocamento para o aeroporto ou interior devem optar pelo trajeto do túnel da Conceição e avenida Castelo Branco.

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens na quarta-feira (12) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. Confira abaixo os horários e intervalos para o dia 12.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no feriado desta quarta-feira (12), retomando o atendimento na quinta (13). Os pontos de vacinação contra a gripe e Covid-19 serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As agências dos Correios no Rio Grande do Sul estarão fechadas na próxima quarta-feira (12). Toda a rede de atendimento volta ao funcionamento normal na quinta-feira (13). No dia do feriado, os Correios seguem à disposição pelos canais digitais.