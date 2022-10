Oktoberfest da Orla do Guaíba é adiada devido a previsão de mau tempo

A primeira Oktoberfest da Orla do Guaíba estava marcada para acontecer no próximo sábado (15) e domingo (16), mas foi adiada em razão da previsão de mau tempo para as datas. Agora, de acordo com a organização do evento, a festa será no final de semana seguinte, dias 22 e 23 de outubro. O horário da programação segue das 14h às 20h, com entrada gratuita.

"Estamos monitorando a previsão do tempo e houve uma grande mudança do que tínhamos nos últimos dias. Como a chuva irá atrapalhar o clima da festa, entendemos por bem postergar a Oktoberfest", afirma Vinicius Garcia, diretor de negócios da GAM3 Parks.

A festa seguirá em toda a extensão do trecho 1 com dois palcos para shows e atrações. O primeiro, num tamanho maior, ficará localizado próximo do 360 Gastrobar e da loja de convivência Alegrow. Já o segundo, próximo ao deck 4 e da Amberê Drinqueria. Entre as cervejarias confirmadas, estão a Alcapone e a Imigração.

Segundo a GAM3 Parks, todos os restaurantes, bares, quiosques e a loja de conveniência da Orla irão participar da ação. Os espaços terão decoração temática e gastronomia típica alemã para o evento.

Estão confirmados na Oktoberfest restaurantes como 360 POA Gastrobar, Bar do Espartano, Sunset Poa, Bar 1, além dos quiosques Cabanna, Crepe da Orla, Espartano, Alcapone, Orla Gourmet e a loja de conveniências Alegrow.

SERVIÇO: Transferência da Oktoberfest do Parque da Orla

DATA: 22 e 23 de outubro

HORÁRIO: das 14h às 20h

LOCAL: Trecho 1 da Orla