Imersão em inglês é realizada em Porto Alegre neste fim de semana

O Senac-RS realiza uma imersão em inglês entre os dias 14 e 16 de outubro no hotel do Sesc/RS (Protásio Alves, 6220, bairro Petrópolis), em Porto Alegre. O evento English Check-in: uma experiência de idiomas tem o objetivo de promover a vivência na língua estrangeira nas mais variadas formas e atividades durante um fim de semana.

Podem participar da imersão pessoas a partir de 13 anos, não sendo necessário conhecimento prévio do idioma. Os participantes terão direito a hospedagem, pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), camiseta e certificado de participação. Serão 35 horas de atividades em inglês com acompanhamento de docentes do Senac-RS.

Segundo o Senac, a imersão é um método lúdico de ensinar uma língua estrangeira com intuito de estimular a prática do idioma sem sair do país. Os alunos poderão vivenciar, aprender, socializar e praticar a conversação ampliando assim o vocabulário de forma divertida e descontraída e adquirindo desinibição em situações reais do dia a dia.