Parque Germânia ganha espaço de educação para sustentabilidade

O novo Espaço Bio Germânia, voltado à educação e sustentabilidade infanto-juvenil, será inaugurado no Parque Germânica, no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (12), Dia da Criança. O projeto é uma iniciativa do Instituto Jama e da Associação de Amigos do Jardim Europa e conta com o apoio da prefeitura da Capital, que cedeu a área, onde antes funcionava a administração do parque, e do Colégio São Judas Tadeu.

O Bio Germânia irá contar com uma biblioteca temática sobre natureza, salas multiúso, auditório e espaço de convivência, que será sede da Associação de Amigos do Jardim Europa. No local serão promovidas ações educativas como oficinas, workshops e atividades de interesse de escolas e da comunidade sobre natureza e sustentabilidade, com acesso a livros temáticos sobre esses temas para o público infanto-juvenil.

O espaço receberá a visita de escolas na região, também oferecendo uma formação pedagógica para os professores interessados. Para a inauguração nesta quarta-feira, foi preparada uma grande festa das 10h às 12h, com recreação, performances dos artistas do Grupo Tholl e apresentação da banda marcial da Escola Gomes Carneiro.

O secretário do meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade, Germano Bremm, explica que o projeto segue essa diretriz do governo municipal de ativar os espaços públicos, como na Redenção, com o Refúgio do Lago e o complexo de uma forma geral. “Agora temos no Parque Germânia, com a ativação por meio de uma biblioteca infantojuvenil, onde terá pessoas circulando, atendendo escolas de todo o entorno, e de todos que frequentarem o parque”, afirma. Bremm destaca a importância do projeto para a educação ambiental das crianças e jovens, não só apenas por meio de biblioteca e livros, mas também com exemplos concretos e objetivos na edificação do lugar.