Rio Grande do Sul pode ter chuva forte na Serra e no Litoral Norte

Nesta terça-feira (11) o tempo fica instável, úmido, com muitas nuvens e pancadas de chuva poderão ocorrer em grande parte das regiões. Pode chover forte, especialmente em municípios da divisa com Santa Catarina, Serra e Litoral Norte. Os modelos meteorológicos projetam acumulados ao redor de 30 a 50 mm. Devido a cobertura de nuvens a temperatura oscila pouco nessas áreas. No Oeste o tempo fica mais seco com aberturas de sol e maior amplitude térmica. Pode fazer um pouco de frio pela manhã com temperatura amena à tarde.

A expectativa é de uma terça-feira (11) de muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva desde a madrugada até a noite. A temperatura fica mais amena à tarde. Na quarta-feira (12) as nuvens se afastam ao longo do dia e o sol aparece com previsão de elevação maior da temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24°C

Mínima: 9°

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 14ºC