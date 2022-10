Brasil tem quarta morte causada por varíola dos macacos, a segunda em Minas Gerais

O Brasil registrou a quarta morte por varíola dos macacos, a segunda em Minas Gerais. As outras duas ocorreram no estado do Rio de Janeiro. Em todos os casos, as vítimas eram homens e tinham comorbidades e baixa imunidade, segundo as autoridades de saúde.

A prefeitura de Pouso Alegre (MG) informou no domingo (9), a morte de um rapaz de 21 anos, que estava internado desde 11 de setembro. As outras vítimas no País tinham 31, 33 e 41 anos.

De acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (7), o País tem 8.340 casos confirmados de varíola dos macacos. Outros 4.586 estão em acompanhamento.

São Paulo é o estado com o maior número de casos (3.843), seguido por Rio de Janeiro (1.120) e Minas Gerais (514)

Conhecida internacionalmente como monkeypox, a varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele.

O contato pode se dar por meio de um abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias.

A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente.