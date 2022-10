Ecosul é finalista do GRI Infra Awards 2022 na categoria Prêmio Mulheres

A Ecosul, concessionária que administra 457,3 quilômetros de estradas no Polo Rodoviário Pelotas, na Zona Sul do Estado, é finalista do GRI Infra Awards 2022, na categoria do Prêmio Mulheres, com o projeto Mulheres da Ecosul e a Campanha Contra Assédio EcoRodovias (EcoRodovias/Concessionária Ecosul). A categoria destaca iniciativas que visam acabar com a discriminação de gênero, garantido a participação das mulheres em posições de liderança.

O público feminino é maioria na concessionária (52,4% dos colaboradores são mulheres). Há um ano, foi criado o Projeto Mulheres Ecosul, que ouviu as colaboradoras, as quais apontaram a necessidade de ampliação de oportunidades de carreira, a mudança nos uniformes, o aumento da participação feminina em cargos de liderança, além da ocorrência de assédio nas cabines de pedágio.

Além da disponibilização de kit de emergência para as mulheres, com absorventes e chá para cólica, foram instaladas duchas higiênicas nos banheiros femininos, implantados biombos e poltronas em ambientes específicos para o descanso com privacidade, e realizado um estudo que resultou na adequação dos uniformes ao perfil feminino, inclusive EPIs.

O tema do assédio foi citado na consulta ao público feminino e apontado como um dos maiores problemas enfrentados pelas colaboradoras. A campanha “Assédio, Pare!” incluiu a produção de uma cartilha exposta nas cinco praças de pedágio e postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), do Polo Rodoviário Pelotas, além da distribuição de flyers e adesivos nas 25 cabines das praças do Capão Seco e Glória (BR-392), Retiro, Cristal e Pavão (BR-116).

“Estar entre os finalistas de uma premiação que reconhece ações que geram impacto positivo no país é muito gratificante. Esse destaque nos estimula a continuar buscando as melhores práticas, ouvindo nossos públicos e criando iniciativas que contribuam para o avanço da sociedade”, destaca Fabiano Medeiros, diretor superintendente da Ecosul.

A premiação é um reconhecimento do GRI Club – instituição que fomenta a conexão de lideranças da área de infraestrutura e busca gerar oportunidades que impactam positivamente no mundo. São ações nas áreas de transporte, energia, saneamento básico, infraestrutura urbana e social, e ativos ambientais.

Até o dia 14 de outubro, executivos que fazem parte do GRI podem votar nos projetos finalistas. Os vencedores serão conhecidos no dia 17 de novembro, durante a conferência anual Brazil GRI Infra & Energy, em São Paulo.