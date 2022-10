Obras alteram o trânsito em 12 rodovias do Rio Grande do Sul

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza a partir desta segunda-feira (10) trabalhos em 21 pontos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Ao todo, 12 estradas administradas pela concessionária serão contempladas com as intervenções em pontos estratégicos. As obras incluem a construção de rotatórias, pavimentação de acessos, reparos localizados, manutenção asfáltica, conservação, roçada, limpeza de margens e operação tapa-buracos.

A circulação de trabalhadores e máquinas em razão dos serviços pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

Confira a relação das rodovias, os pontos de atenção e os serviços que serão realizados ao longo da semana:

- Obras de construção de rotatórias:

RSC-287, obras no quilômetro dois, na travessia urbana de Montenegro.

Trânsito: A pista lateral, entre as ruas Ramiro Barcelos e Cel Antônio Inácio, bloqueada, assim como a rua João Pessoa. Alternativa: rua Doutor Hugo Wolgemuth, entre as ruas João Pessoa e Ramiro Barcelos (operando em duplo sentido). A rua Ernesto Zietlow também terá sentido duplo na quadra próximo à Estação Rodoviária, entre as ruas Ramiro Barcelos e RSC-287.

- Obras de construção de alça de acesso:

ERS-122, colocação da camada asfáltica no trecho de 668 quilômetros que consolida a ligação da ERS-122 com a Rota do Sol (RSC-453), em Caxias do Sul. As obras estão localizadas no quilômetro 92, no entroncamento das rodovias.

Trânsito: Cuidado redobrado às margens da rodovia em virtude da movimentação de caminhões executando a terraplanagem para a colocação do piso.

- Manutenção no pavimento:

ERS-129, do quilômetro 103 ao 107, em Dois Lajeados;

RSC-453, no quilômetro 94, em Garibaldi;

ERS-122, do quilômetro 8,5 ao 11, em São Sebastião do Caí;

ERS-122, nos quilômetros 91 e 96, em Flores da Cunha;

ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim.

- Reparos localizados:

RSC-453, do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão;

ERS-239, nos quilômetros 30 e 46, entre Sapiranga e Parobé.

- Pavimentação no acostamento:

RS-474, do quilômetro 13 ao 18, em Santo Antônio da Patrulha.

- Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do quilômetro 82 ao 105, entre Muçum e Dois Lajeados;

ERS-130, do quilômetro 90 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado;

RSC-453, do quilômetro 70 ao 95, entre Westfália e Garibaldi;

ERS-239, do quilômetro 44 ao 63, entre Parobé e Taquara;

ERS-239, do quilômetro 70 ao 88, entre Rolante e Riozinho;

ERS-115, do quilômetro 30 ao 42, em Gramado;

ERS-235, do quilômetro zero ao 41, entre Nova Petrópolis e Canela;

ERS-122, do quilômetro zero ao 38, entre Portão e São Vendelino;

ERS-040, do quilômetro 13 ao 33, em Viamão;

ERS-122, do quilômetro 90 ao 97, em Flores da Cunha;

ERS-135, do quilômetro 45 ao 50, em Estação.

- Tapa buracos:

ERS-135, em toda a extensão da rodovia;

ERS-129, em toda a extensão da rodovia;

ERS-130, em toda a extensão da rodovia.