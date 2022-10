Rio Grande do Sul tem o predomínio de tempo seco e frio, com chance de chuva em Porto Alegre

A semana começa com o predomínio de tempo seco e frio no Rio Grande do Sul. A exceção é a divisa com Santa Catarina que tem muitas nuvens e pancadas de chuva desde cedo. A temperatura fica baixa no começo do dia com mínimas ao redor e abaixo de 5°C no Centro e Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há risco de geada entre a Campanha e a Zona Sul nesta segunda-feira (10). Ao longo do dia a instabilidade se espalha até o Centro e Leste do Estado com pancadas de chuva e trovoadas. O tempo mais úmido dificulta o aquecimento e a máxima não passa muito de 18°C.

A semana vai começar com frio em Porto Alegre. O dia começa com céu parcialmente nublado e com temperatura muito baixa para esta época do ano. Entre o período da tarde e à noite as nuvens aumentam e pode chover na Capital. O tempo fechado associado ao vento Sul dificulta o aquecimento.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 19°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 9ºC