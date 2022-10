Dia das Crianças traz alerta sobre a saúde dos pequenos

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na quarta-feira (12), é uma das datas lembradas nesta segunda semana de outubro. Além da efeméride religiosa, os próximos dias também trazem datas que ressaltam a importância dos cuidados com a saúde.

A padroeira do Brasil divide a data com o Dia das Crianças - o Brasil é o único país que celebra as crianças neste dia. Desde 1925, muitos países celebram em 1º de junho o Dia Internacional da Criança. Já a Organização das Nações Unidas (ONU)definiu, em 1959, o 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, com a adoção da Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Nesta data, o Hoje é Dia chama a atenção para um dos direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente: o direito à vida e à saúde. Nas últimas semanas, o País tem se mobilizado em campanhas de vacinação infantil contra o vírus da poliomielite, doença que pode causar a paralisia nos membros inferiores. A paralisia infantil não tem casos registrados no Brasil desde 1989, mas, com a menor adesão à vacina, os riscos de reaparecimento têm aumentado.

A vacinação de crianças tem a maior queda contínua nos últimos 30 anos. A campanha de vacinação contra a poliomielite não conseguiu atingir a meta de 95% do público-alvo, e foi prorrogada em vários estados. No Brasil, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.