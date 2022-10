Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 1 a 7 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 1 e 7 de outubro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

O negócio, que fica no bairro Sarandi, tem um cardápio inspirado nos personagens do programa. Matéria: Giovanna Sammariva (Geração E). Foto: Luiza Prado.

O Dá Domingos, que funcionava na rua Santana, nº 1.332, está se mudando para a avenida Protásio Alves. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello.

A segunda edição do Cafestival terá palestras, workshops, oficinas com 20 atrações da cena do café brasileiro. Matéria: Isadora Jacoby (Geração E). Foto. Cafestival/Divulgação/JC.

JC traz a lista completa com todos os parlamentares eleitos para deputados estaduais. Matéria: Redação JC. Fotos: Carlos Chaves/JC.

Nesta segunda-feira (3), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) lançou edital de processos seletivos para formação de cadastro reserva a cargos de nível médio e superior. Matéria: Redação JC. Foto: Luiza Prado.