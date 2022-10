Reitoria da Ufrgs afirma que bloqueio de verba não afetará funcionamento geral da universidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) emitiu uma nota de esclarecimento, nesta sexta-feira (7), sobre o bloqueio, por parte do governo federal, de R$ 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação (MEC) de 2022. Diferentemente, de outras universidades federais gaúchas, a Ufrgs afirma que a "medida afeta um percentual reduzido das despesas de custeio da instituição, sem qualquer prejuízo às verbas necessárias ao funcionamento geral da Ufrgs".