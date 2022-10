Umidade e temperaturas amenas marcam os próximos dias no Estado

De acordo com o Boletim Agrometeorológico, divulgado pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, a próxima semana permanecerá com muita umidade e temperaturas amenas. Nesta sexta-feira (7), o tempo seco predomina na maioria das regiões; somente nos setores Leste e Nordeste ainda ocorrerão pancadas de chuva, onde a presença de um ciclone extratropical no oceano deverá manter fortes rajadas de vento no Litoral, Região Metropolitana e na Serra do Nordeste.

No sábado (8), a presença de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas, sem previsão de chuva em todo o Estado. No domingo (9), a rápida propagação de uma frente fria vai trazer o retorno da chuva em todo o Rio Grande do Sul.

Na segunda-feira (10), a presença de uma massa de ar seco e frio manterá o tempo firme, com ligeiro declínio das temperaturas e nevoeiros ao amanhecer. Na terça (11), o deslocamento de uma nova área de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na quarta-feira (12), a chegada de uma nova massa de ar seco e frio afastará a nebulosidade e manterá as temperaturas amenas.