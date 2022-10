Prazo de comprovação de informações do Prouni é prorrogado até dia 14

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 14 de outubro o prazo de comprovação das informações apresentadas na inscrição para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni). A mudança consta do Edital n°103, publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa sexta-feira (7).

Segundo o MEC, a prorrogação tem, por objetivo, "garantir o máximo de tempo hábil aos participantes, para que possam comprovar as informações prestadas no momento da inscrição junto às instituições de ensino para as quais se inscreveram".

Em nota, o ministério destaca que caber às instituições "informar aos candidatos os meios adotados por elas para o recebimento de documentos, que pode ser virtual ou presencial".

Bolsas de estudo

O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais (100% do valor da mensalidade do curso) e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

O público-alvo do programa são os estudantes sem diploma de nível superior, além de professores de escolas públicas que passam a poder concorrer às bolsas mesmo já tendo uma graduação.