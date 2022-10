Veja locais que têm Oktoberfest no Rio Grande do Sul

A temporada de alegria começou em São Lourenço do Sul. Foi aberta oficialmente, na noite do dia 2 de outubro, a 33ª Südoktoberfest, que segue com programação até o dia 12 deste mês. Neste ano de retomada após a pandemia, a Südoktoberfest volta para sua primeira casa, a Associação Cultural Sete de Setembro. Uma série de obras foram realizadas e já neste ano, a festa tem a maior estrutura de sua história. Salão Social, pavilhão de bailes, praça de alimentação, espaço kinder, jogos germânicos, casa do rievelsback e Bier Haus são alguns dos espaços do evento. Na programação, estão 13 bandas nos palcos, jantar típico, café colonial, encontro de danças, encontro de corais, desfile temático e muitas outras atrações.

A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul projeta receber neste ano um público ao redor de 500 mil pessoas, o que, se confirmado, será a maior edição até hoje já realizada no município, localizado a 150 quilômetros de Porto Alegre. O evento começou na quinta-feira (6) com organização da Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e Prefeitura Municipal, e conta com a participação de muitos voluntários locais. Nos três desfiles temáticos, estão confirmados 3,5 mil figurantes em cada um deles, a ser realizado já a partir deste domingo (9), às 10h15min, na rua Marechal Floriano, na região central da cidade. As festividades ocorrem em três finais de semana, de 6 a 9, de 11 a 16 e de 20 a 23 deste mês. A Oktoberfest, realizada em uma área de 14 hectares junto ao parque central da cidade, mais uma vez apresentará o melhor da cultura alemã, como a gastronomia, o chope artesanal, as bandinhas típicas e outras festividades, reunindo shows nacionais.

Porto Alegre também terá uma Oktoberfest neste ano. Será na orla do Guaíba. O evento será realizado ao longo de toda a extensão da Orla e terá dois palcos: um no entorno da Usina do Gasômetro e outro entre o primeiro trecho e a Rótula das Cuias. A festa ocorrerá no fim de semana de 15 e 16 de outubro. O horário da programação será das 14h às 20h, com entrada gratuita.

A Oktober de Igrejinha acontecerá de 14 a 23 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Grings. A nova atração da festa será a Noite Cultural - Oktober Dança. Com a ideia de enaltecer a cultura durante o evento e resgatar as origens dos primeiros anos de Oktoberfest, a primeira edição da atração acontecerá no dia 19 de outubro, às 19h.