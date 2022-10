Carteira Nacional de Habilitação tem redução de R$ 377,60 no RS

Considerada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais cara do Brasil , custando R$ 2.714,16 na categoria B, correspondente a carro, a CNH obtida no Rio Grande do Sul passa a custar R$ 2.336,56, com uma redução de quase 14%. O reajuste no valor se deve a retirada da obrigatoriedade do simulador nas aulas práticas. A partir de segunda-feira (10), os gaúchos poderão escolher se querem, ou não, utilizar o equipamento que simula um carro durante as aulas.

"O DetranRS entende que o simulador de direção é um recurso pedagógico importante para o processo de formação de condutores. No entanto, conforme definiu o Contran, ele não deve ter caráter compulsório (ser obrigatório), mas seu uso deve ser facultativo, a critério do aprendiz. Essa mudança pode trazer uma redução significativa no valor total da CNH, para quem tem uma maior facilidade em aprender a conduzir”, destaca o diretor-geral do Detran/RS, Marcelo Soletti.

o impasse permaneceu durante três anos na Justiça O uso facultativo do equipamento já era uma prática realizada em outros estados do País, seguindo a Resolução 778/2019, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). No entanto, no RS,, pois uma liminar mantinha a obrigatoriedade dos simuladores na formação de condutores no Estado.