Metade Leste do Rio Grande do Sul tem períodos de sol e chuva

Um ciclone extratropical atua no mar a Sudeste do Rio Grande do Sul e comanda as condições do tempo nesta sexta-feira (7). O tempo segue instável alternando os períodos de sol e chuva na Metade Leste como consequência da circulação ciclônica do vento. As informações são da Metsul Meteorologia.

O tempo fica ventoso com rajadas que podem ser moderadas a forte e entre 60 e 80 km/h em áreas do Leste e do Sul do Estado. No mar o ciclone gera ondas altas com risco de ressaca. No Oeste o tempo fica seco e tem o predomínio de sol, deve ocorrer aquecimento gradativo. O sábado (8) será de sol.

Nesta sexta-feira (7), o dia o tempo fica instável e ventoso em Porto Alegre. As pancadas rápidas de chuva alternam com os períodos de sol e nuvens. A temperatura não deve oscilar muito. No sábado (8) o tempo fica ensolarado e com uma grande variação térmica. No domingo (9) o tempo fica úmido e a temperatura despenca.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 15ºC