Porto Alegre recebe evento gratuito sobre infertilidade e reprodução assistida

A infertilidade e a reprodução assistida sempre levantam muitos questionamentos, embora hoje sejam melhor compreendidas. Para esclarecer essas dúvidas, o Fertilitat - Centro de Medicina Reprodutiva promove, no dia 8 de outubro, às 9h30min, o “Papo Aberto: descomplicando a infertilidade e a reprodução assistida”, evento gratuito e aberto ao público em geral.

“Precisamos falar sobre o assunto, conscientizar as pessoas e, principalmente, tranquilizá-las. Hoje, existem alternativas para quem quer ter filhos de forma natural e não consegue. O sonho de formar uma família está mais vivo do que nunca!”, destaca a ginecologista e diretora técnica do Fertilitat, Mariangela Badalotti.

Para a elaboração do evento, o Fertilitat fez enquetes nas redes sociais para elencar quais assuntos têm mais interesse entre os seguidores. Biópsias embrionárias, doação de óvulos, aspectos emocionais, falha na implantação, estilo de vida e infertilidade, endometriose, baixa reserva ovariana e aborto de repetição são alguns dos temas que serão abordados.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15% dos casais sofrem com dificuldade para engravidar. O problema não possui uma única causa, podendo ser tanto consequência de fatores de saúde quanto do estilo de vida, além de afetar igualmente homens e mulheres.

O encontro será realizado no auditório do MedPlex (rua Gomes Jardim, 201), em Porto Alegre. Além de 10 dos especialistas do Centro, o evento contará com a presença de Karina Steiger, criadora do “Nós Tentantes Projeto de Vida”, que aborda e acompanha a vida das mulheres que planejam ser mães através das técnicas de reprodução assistida.

Serviço:

O quê: Papo Aberto: descomplicando a infertilidade e a reprodução assistida

Quando: 08/10/22 (sábado)

Horário: das 9h30 às 12h

Onde: Auditório do Medplex (Rua Gomes Jardim, 201, Porto Alegre)