Ciclone extratropical trará fortes chuvas para o Rio Grande do Sul

A pressão atmosférica formará um ciclone extratropical, o que trará fortes chuvas na próximas 24h, alerta a MetSul Meteorologia. Há risco de altos volumes de chuva em pouco tempo.

O Instituto Nacional de Meteorológia emitiu um alerta de perigo potencial para essa quinta-feira (6) e pela manhã de sexta-feira (7), devido as condições meteorológicas favoráveis a chuvas intensas, queda de granizo e trovoadas em todo o Rio Grande do Sul e em regiões do Paraná e no extremo norte de Santa Catarina.

O tradicional vento ciclônico, que sopra com rajadas por horas, já pode começar a soprar em algumas áreas na noite dessa quinta-feira, mas será mais pronunciado na sexta-feira. Afetará o Sul e Leste gaúcho, inclusive a área de Porto Alegre, com rajadas de 60 km/h a 80 km/h.