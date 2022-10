Porto Alegre instala abrigos de ônibus mais modernos

Mais tecnológicos e espaçosos, os novos abrigos de ônibus em Porto Alegre serão distribuídos nas regiões Sul, Norte e no Centro da cidade. Com a entrega sendo realizada desde o início de setembro, a partir de uma parceria público privada, sem que qualquer verba saia dos cofres públicos, a meta é substituir 1.507 abrigos em cinco anos.

O contrato realizado desta forma representa um avanço para qualificar o atendimento do passageiro do transporte coletivo. Junto com o incremento da tabela horária, melhorias no conforto de quem utiliza o sistema estão sendo buscadas, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os novos abrigos possuem quatro assentos e três tomadas USB, piso podotátil e espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contra ventos e chuvas, informações sobre as linhas, além de três faces publicitárias. Além disso, 180 abrigos terão painel de próxima chegada, 100 câmeras de segurança, e 75 serão sustentáveis.

Para seguir os três pilares de prestação de serviço de um abrigo, que inclui conforto, segurança e informação, o projeto começa com a requalificação do passeio, seguido pela substituição por um novo abrigo. Conforme a explicação do diretor de Relações Governamentais da Eletromidia, José Carlos Angelucci Júnior, a etapa final é composta pela implementação de energia elétrica e identidade visual. A proposta é proporcionar segurança através da iluminação e ainda mais conforto com os pontos USB, e disponibilizar informações sobre os itinerários das linhas atendidas pelo abrigo.

O contrato de concessão entre a prefeitura e a Eletromidia prevê a instalação e manutenção dos abrigos pelos próximos 20 anos. Serão instalados dois modelos ao longo dos próximos cinco anos, sendo 57% com medida de 4m x 2m, quatro assentos e três tomadas USB (Tipo A), e 43% de 3m x 2m e três assentos (Tipo B).