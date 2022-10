Conselho Federal de Odontologia vai à Justiça para impedir abertura de novos cursos

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) ingressou com ação na Justiça solicitando a suspensão de novos cursos de graduação para formação de dentistas e da ampliação de vagas ofertadas por um prazo de cinco anos. A entidade aponta, como causa, uma suposta abertura excessiva de cursos na área nos últimos anos - o número saltou de 220 para 412 (87%) em cinco anos - e relata preocupação com a qualidade do ensino.

A ação civil pública do CFO foi protocolada na segunda-feira (3) na Justiça Federal do Distrito Federal, com pedido de decisão liminar. No documento, ao qual o Estadão teve acesso, a entidade cita o congelamento de vagas de cursos de Medicina, aprovado há alguns anos. As entidades que representam as faculdades protestam e vão tentar resolver o tema na Justiça. Procurado, o Ministério da Educação (MEC), alvo da ação, não se pronunciou.

"A cada ano vem aumentando o número de autorizações de criação de cursos de Odontologia, seja em novas faculdades ou em faculdades já tradicionais", diz o presidente do CFO, Juliano do Vale. "É totalmente desordenado, não há uma geolocalização favorável para isso. Nós temos muitas autorizações em um mesmo local, o que demonstra claramente que não atende ao objetivo social", continua.