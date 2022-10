Rio Grande do Sul pode ter temporais nesta quinta-feira

O aprofundamento na pressão atmosférica irá formar um ciclone extratropical com potencial para chuva e vento forte no Rio Grande do Sul. As áreas de instabilidade se deslocam pelo Estado desde o começo da madrugada com expectativa de uma manhã chuvosa em algumas regiões. Os temporais poderão ocorrer, sobretudo na Metade Norte e Leste. Tem alerta para o risco de altos volumes de chuva em pouco tempo. No período da tarde o sol aparece, mas pode haver pancadas de chuva.

Nesta quinta-feira a chuva retorna a Capital e predomina em grande parte do dia. No turno da manhã a tendência é de chuva mais abrangente e volumosa e até temporais com raios e vento. Na sexta-feira o vento se intensifica com rajadas ao redor de 70 km/h e ainda chove.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 16ºC