Tabelionatos do Estado realizam atendimento ao cidadão em projeto inédito no País

Os Cartórios de Notas do Rio Grande do Sul realizam gratuitamente, no próximo sábado (8), a 1ª Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas – “Tabelião na Comunidade." A iniciativa inédita, que ocorre em 24 cidades do Estado, busca orientar a população sobre atos essenciais como escrituras de compra e venda, divórcios, testamento, união estável e inventário, partilha, divórcio, testamento e demais atos que envolvam negócios pessoais e patrimoniais dos cidadãos.

A iniciativa é conduzida pelo Colégio Notarial do Brasil (Seção Rio Grande do Sul) e acontece em homenagem ao Dia Internacional do Notário, que aconteceu no último dia 2 de outubro. Esse tipo de ação já acontece em outros países dentre e conta com o apoio da União Internacional do Notariado (UINL) e do Colégio Notarial do Brasil.

Para esta primeira edição, 35 Tabelionatos de Notas participam da ação. “A Jornada de Assessoramento Notarial de Portas Abertas é uma ação destinada a dar aos cidadãos a oportunidade de compreender melhor os seus direitos e como os atos notariais podem proteger seu patrimônio e suas relações pessoais”, explica o presidente do CNB/RS, José Flávio Bueno Fischer. “Também é uma data em que a população pode esclarecer dúvidas jurídicas por meio da consulta ao tabelião”.

O cidadão interessado em consultar o seu tabelião de preferência para esclarecer dúvidas e obter orientação jurídica notarial pode comparecer ao local de atuação especial da Jornada em seu município (consulte locais e horários em www.jornadanotarialrs.com.br) e realizar a consulta, sem pagar qualquer taxa ou custo pelo aconselhamento.