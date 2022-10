MRV tem 50 vagas abertas para corretores autônomos acima de 60 anos no RS

A empresa responsável pela manutenção de mais de 20 mil postos de trabalho no país, a MRV assumiu mais um compromisso em favor da diversidade. No dia 1 de outubro, quando foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa, a companhia lançou o Programa 60+, que tem a meta de triplicar o número de corretores autônomos com idade superior a 60 anos para parcerias de venda no Brasil inteiro. Só no Rio Grande do Sul são 50 oportunidades para pessoas com esse perfil interessadas em uma renda extra ou em mudar de carreira.

A empresa do Grupo MRV&CO oferece suporte a quem quer atuar neste mercado, com treinamentos gratuitos on-line e presenciais, além de auxílio no processo de habilitação para o exercício da profissional, caso ainda não tenha. “O trabalho de corretor de imóveis tem uma conexão muito grande com o público 60+. Isso porque, permite autonomia e o equilíbrio com outras atividades, além de gerar renda", enfatiza Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV.

Além do esforço em busca de novos talentos, a companhia aposta em benefícios para seus parceiros, tais como: gympass, comissão diferenciada e clube de descontos, além de oportunidades de acréscimos na renda. A companhia também fará um questionário aos interessados com o objetivo de identificar oportunidades para oferecer treinamentos para seus parceiros.

Os interessados podem se candidatar através do link: https://mrv.vc/cadastro60mais.