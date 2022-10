Região Noroeste do Rio Grande do Sul tem alerta para chuva forte

A região Noroeste do Rio Grande do Sul tem alerta a partir das 12h desta quarta-feira (5) para ocorrência de chuvas com intensidade de moderadas a forte. Também há possibilidade de queda de granizo, trovoadas e de rajadas de vento entre 60 e 90 quilômetros por hora.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e valem para esta quarta-feira até as 11h amanhã, quinta-feira (6). De acordo com o boletim, o aviso de perigo se amplia após às 12h para todas as regiões do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina e Paraná.