Rio Grande do Sul deve ter oscilação térmica nesta quarta-feira

A quarta-feira (5) tem predomínio de sol e pode haver uma grande oscilação térmica no Rio Grande do Sul. No amanhecer ainda pode fazer um pouco de frio com marcas ao redor e abaixo de 10°C em muitas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

A tarde deve esquentar rapidamente com máxima superando os 30°C na fronteira Oeste e oscilando ao redor de 26ºC a 28°C na maioria das regiões. Por outro lado, no turno da noite as nuvens aumentam e as pancadas de chuva podem ocorrer no Oeste e Noroeste. Podem ocorrer também temporais isolados. Já na quinta-feira (6) um ciclone extratropical deve provocar chuva e vento forte.

A quarta-feira (5) tem previsão de sol e variação térmica típica de primavera em Porto Alegre. Na quinta-feira (6) o tempo fica instável com chuva e vento, devido a formação de um ciclone extratropical. Na sexta-feira (7) o dia começa com chuva, porém, o tempo apresenta melhorias e o sol predomina.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 4°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 11ºC