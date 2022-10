Jantar Beneficente do Instituto do Câncer Infantil volta com Baile do Abrava

Nesta quarta-feira (5), o cantor Tiago Abravanel será o grande destaque do jantar beneficente do Instituto do Câncer Infantil, que volta após dois anos devido a pandemia. O evento, que já virou tradição em Porto Alegre, deve reunir cerca de 400 pessoas que apoiam a instituição na Associação Leopoldina Juvenil e tem como tema O Amor Transforma. O Jantar Anual 2022 inicia às 20h.

Tiago aceitou o convite de colaborar com o ICI em 2020, mas por conta da pandemia, os planos foram adiados. Durante a apresentação, o cantor funde música e dança, resgatando dezenas de hits de várias épocas diferentes, para entreter e divertir o público com essa animada mistura de ritmos e estilos. Tiago faz um show eclético, animado e com muitas músicas queridas do público, que fazem parte da memória afetiva de todos os brasileiros.

O cantor escolheu o repertório com hits como “Toda Forma de Amor”, “Evidências”, “Anunciação” e, claro, o momento para colocar o público para dançar e tirar o pé do chão com “Tempo de Alegria”, “Eva”, “Levada Louca” e “Não Quero Dinheiro”. Tiago ainda promete interagir com a plateia e brincar com os convidados, para ninguém ficar parado nessa grande festa em prol de crianças e adolescentes com câncer.