Rio Grande do Sul tem frio no amanhecer desta terça-feira

Nesta terça-feira (4) o ar seco comanda as condições do tempo e o dia começa frio no Rio Grande do Sul. O período da manhã terá marcas baixas de temperatura para outubro na grande maioria das regiões com expectativa de mínimas abaixo de 4°C nos pontos de Serra do Norte e Sul. Há potencial para formação de geada isolada. Não se afasta a possibilidade de nuvens baixas e nevoeiros no entorno da Lagoa dos Patos. A tarde será ensolarada e com gradativo aquecimento por todas as regiões. A temperatura mais alta ocorre novamente na fronteira Oeste.

Porto Alegre poderá começar a terça-feira (4) com mínima de apenas um dígito. Depois do frio da manhã, o tempo firma com a presença do sol e a temperatura aos poucos aumenta. Para quarta-feira (5) a tendência é do predomínio de sol e de maior amplitude térmica. Já quinta-feira (6) a chuva volta.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 9ºC