DNIT alerta para interdição parcial na BR-290 a partir desta terça-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que entre terça-feira (4) e sábado (8) a BR-290, localizada no Rio Grande do Sul, passará por serviços de sinalização vertical, horizontal e implantação de dispositivos auxiliares. Com isso, a Ponte Capenezinho, km 276, no município Cachoeira do Sul, estará interditada em meia pista durante o período das 10h às 16h.