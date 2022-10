Censo 2022 já contou mais de 5 milhões de pessoas no RS

O IBGE divulgou nesta segunda-feira (3) o segundo balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1 de agosto, até o dia 2 de outubro, foram recenseadas 5.241.992 pessoas no Rio Grande do Sul, sendo 2.729.842 mulheres e 2.512.150 homens.

Até o último domingo, foram feitas entrevistas em 2.029.759 de domicílios gaúchos, sendo que 99,34% foram presenciais (2.016.268 questionários). Por telefone ou pela internet foram 0,66% dos questionários coletados - 6.066 entrevistas por telefone e 7.425 pela internet.

Ao todo, o IBGE já registrou 2.376.954 de domicílios ocupados no Rio Grande do Sul. Há 300.520 domicílios registrados com morador ausente, o que significa um percentual de 12,64%.

“Este percentual deverá cair muito até o final da coleta em função do fato de que os recenseadores deverão retornar para tentar obter essas entrevistas. Para estes domicílios com moradores ausentes, os recenseadores costumam deixar um bilhete com telefone de contato. Por isso, é fundamental que a população colabore, ou seja, é importante ligar para os recenseadores a fim de agendar a entrevista que, cabe destacar, também poderá ser concedida por telefone”, explica o coordenador operacional do Censo no Rio Grande do Sul, Luís Eduardo Azevedo Puchalski.

Além disto, o Instituto registra 36.413 recusas, o que significa que em 1,46% dos domicílios ocupados já registrados pelo Censo no RS os moradores se recusaram a responder.