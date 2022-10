Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens sem trabalhar e sem estudar, aponta OCDE

O Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens, com idade entre 18 e 24 anos, que não conseguem nem emprego nem continuar os estudos. Os dados são do relatório Education at a Glance 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta segunda-feira (3). O País fica atrás apenas da África do Sul, com 46,2%. Já a Holanda é o que tem menos jovens nessa situação, apenas 4,6%.

Segundo o documento, 35,9% dos jovens estão nessa situação no País. A proporção brasileira é o dobro da média dos demais membros da organização, que é de 16,6% de pessoas dessa faixa etária sem trabalhar e estudar.

O relatório avaliou a situação do ensino superior e emprego dos 38 países membros da OCDE. Também foram analisados os dados do Brasil, Argentina, China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e África do Sul.

Das 45 nações avaliadas, o Brasil também é o segundo com a maior proporção de jovens por mais tempo nessa condição. Dos que estão sem emprego e sem trabalhar no país, 5,1% se encontram nessa situação há mais de um ano, o que indica uma falta crônica de oportunidades para essa população.

Essa etapa da vida é considerada a de transição da educação para o mundo do trabalho, ou seja, quando os jovens deveriam cursar uma graduação ou curso técnico para conseguir um emprego. Segundo o relatório, o elevado percentual de pessoas excluídas desse processo de transição indica o alto risco de se distanciarem cada vez mais do mercado de trabalho.

O documento destaca ainda que, no Brasil, só 33% daqueles que acessam o ensino superior conseguem terminar a graduação dentro do tempo previsto. Quase metade (49%) só conclui o curso depois de três anos do prazo programado. O restante desiste da graduação ou termina em um tempo ainda maior. Em todos os países analisados, a conclusão do ensino superior está associada a mais oportunidades de emprego e melhores salários.