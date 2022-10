Sine Municipal tem 1.297 vagas de emprego cadastradas nesta semana

O mês de outubro começa com 1.297 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. Com destaque para o setor de serviços, estão abertas 200 postos de atendente de lojas e mercados, 106 de atendente de lanchonete e 45 de vendedor interno. Na área de construção civil, as maiores oportunidades são para pedreiro e servente de obras.

Para participar do processo de seleção é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da Av. Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá - Centro Histórico), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Confira todas as ofertas de emprego cadastradas na lista abaixo.

Vagas para PCD

Atendente de telemarketing - 10

Auxiliar de limpeza - 27

Vagas gerais

Açougueiro - 3

Ajudante de açougueiro (comércio) - 7

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 4

Ajudante de eletricista - 2

Ajudante de obras - 4

Ajudante de pintor - 2

Alimentador de linha de produção - 3

Alinhador de rodas - 2

Analista administrativo - 1

Analista de controle de qualidade - 1

Analista de estoque - 2

Analista de marketing - 1

Analista de suporte - 4

Armador de estrutura de concreto - 3

Assistente de cobrança - 2

Assistente de prevenção de perdas - 5

Assistente de vendas - 2

Atendente balconista - 2

Atendente barista - 7

Atendente de balcão - 4

Atendente de bar - 2

Atendente de farmácia - balconista - 4

Atendente de informações (telemarketing) - 10

Atendente de lanchonete - 106

Atendente de lojas - 4

Atendente de lojas e mercados - 200

Atendente de padaria - 2

Atendente de pedágio - 29

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros - 5

Auxiliar administrativo - 5

Auxiliar contábil - 2

Auxiliar de almoxarifado - 1

Auxiliar de cozinha - 14

Auxiliar de crédito - 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil - 12

Auxiliar de eletrônica - 1

Auxiliar de escritório - 5

Auxiliar de estoque - 1

Auxiliar de expedição - 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes - 1

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas - 1

Auxiliar de lavanderia - 1

Auxiliar de limpeza - 15

Auxiliar de linha de produção - 13

Auxiliar de logística - 7

Auxiliar de manutenção predial - 5

Auxiliar de mecânico de autos - 3

Auxiliar de padeiro - 1

Auxiliar de pedreiro - 5

Auxiliar de pessoal - 1

Auxiliar de segurança - 1

Auxiliar de serviço de segurança - 4

Auxiliar de sushiman - 2

Auxiliar de topógrafo - 1

Auxiliar em saúde bucal - 1

Auxiliar financeiro - 1

Auxiliar mecânico de refrigeração - 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas - 1

Auxiliar técnico de mecânica - 1

Auxiliar técnico de montagem - 2

Bombista - 1

Caldeireiro de manutenção - 5

Caldeireiro de manutenção - 1

Caldeireiro montador - 2

Caldeireiro montador - 1

Carpinteiro - 20

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 3

Caseiro (agricultura) - 2

Chapeador - 1

Chapeador de automóveis - 1

Chapista de lanchonete - 8

Chefe de cozinha - 1

Comprador - 1

Conferente de carga e descarga - 2

Consultor de vendas - 12

Controlador de pragas - 1

Coordenador de restaurante - 3

Copeiro - 1

Cortador de roupas - 1

Costureira em geral - 12

Cozinheiro de restaurante - 2

Cozinheiro geral - 14

Cuidador de idosos - 2

Decorador de arte floral - 3

Eletricista - 19

Eletricista auxiliar - 2

Eletricista de instalações - 4

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) - 1

Eletricista de instalações industriais - 2

Eletricista de manutenção industrial - 2

Eletrotécnico - 1

Empacotador, a mão - 6

Empregado doméstico nos serviços gerais - 4

Empregado doméstico arrumador - 1

Encanador - 14

Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) - 1

Encarregado de obras - 1

Encarregado de usinagem de metais - 1

Engenheiro civil (estágio) - 1

Engenheiro civil - 2

Entregador de gás (ajudante de caminhão) - 1

Estofador de móveis - 1

Estoquista - 1

Ferreiro - 2

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) - 2

Fiscal de segurança - 5

Frentista - 5

Fresador (fresadora universal) - 1

Funileiro de veículos (reparação) - 2

Garçom - 17

Gerente comercial - 2

Gerente de departamento de planejamento e análise - 1

Gesseiro - 3

Inspetor de qualidade material - 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe - 1

Instalador de equipamentos de comunicação - 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança - 1

Instalador hidráulico - 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados - 22

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos - 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados - 2

Jardineiro - 3

Limpador de metais - 3

Lubrificador de automóveis - 1

Marceneiro - 5

Matrizeiro - 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração - 1

Mecânico de auto em geral - 3

Mecânico de automóvel - 3

Mecânico de manutenção de compressores de ar - 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 1

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral - 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) - 1

Mecânico de manutenção de ônibus - 1

Mecânico de motor a diesel - 1

Mecânico de refrigeração - 12

Mecânico eletricista de automóveis - 2

Modelista de roupas - 1

Montador de elevadores e similares - 1

Montador de esquadrias de madeira - 1

Montador de estruturas de aço - 2

Montador de estruturas metálicas - 14

Montador de móveis de madeira - 1

Montador instalador de acessórios - 1

Montador, a mão - 2

Motofretista - 15

Motorista carreteiro - 2

Motorista de automóveis - 4

Motorista de caminhão - 6

Motorista de caminhão-basculante - 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk - 1

Motorista de furgão ou veículo similar - 1

Motorista entregador - 1

Motorista operador de betoneira - 1

Operador de caixa - 8

Operador de centro de usinagem com comando numérico - 15

Operador de dobradeira na indústria gráfica - 1

Operador de empilhadeira - 5

Operador de maçarico - 2

Operador de máquina de dobrar chapas - 2

Operador de máquinas fixas, em geral - 5

Operador de motosserra - 4

Operador de oxicorte - 1

Operador de retro-escavadeira - 3

Operador de serra mecânica - 1

Operador de telemarketing ativo - 23

Operador de telemarketing ativo e receptivo - 12

Operador de torno com comando numérico - 1

Operador de tratamento térmico - 1

Operador de tratores diversos - 1

Operador de vendas (lojas) - 2

Operador financeiro - 1

Padeiro - 1

Passador de roupas em geral - 1

Pastilheiro - 1

Pedreiro - 38

Personal trainer - 3

Pintor de alvenaria - 7

Pintor de obras - 19

Pintor industrial - 11

Porteiro - 7

Preparador de estruturas metálicas - 1

Professor de engenharia - 1

Projetista de eletricidade - 1

Projetista de ferramentas - 1

Projetista na construção civil - 1

Recepcionista atendente - 4

Recepcionista de hotel - 2

Recepcionista, em geral - 1

Rejuntador (construção civil) - 10

Repositor de mercadorias - 9

Saladeiro - 1

Separador de material reciclável - 3

Serralheiro - 3

Servente de obras - 28

Servente de pedreiro - 1

Soldador - 6

Sondador (poços de petróleo e gás) - 1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos - 1

Supervisor de telemarketing e atendimento - 1

Supervisor de vendas no varejo - 1

Técnico de edificações - 1

Técnico eletricista - 2

Técnico eletrônico - 4

Técnico em eletromecânica - 4

Técnico em manutenção de equipamentos de informática - 1

Técnico em manutenção de máquinas - 1

Técnico em nutrição - 1

Técnico em saúde bucal - 2

Técnico em segurança do trabalho - 4

Tecnólogo em logística de transporte - 1

Torneiro mecânico - 4

Vendedor - no comércio de mercadorias - 1

Vendedor de comércio varejista - 23

Vendedor de serviços - 13

Vendedor interno - 45

Vendedor orçamentista - 2

Vendedor porta a porta - 8

Vendedor pracista - 19

Vigilante - 5

Zelador - 2