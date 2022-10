Ferramenta tecnológica auxilia tratamento neurológico no Hospital Ernesto Dornelles

Somente nos primeiros quatro meses deste ano, 35 mil pessoas foram vítimas fatais de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN). Os números evidenciam que o AVC voltou a ser a causa mais comum de mortes no País - após o recuo da pandemia Covid-19 -, ao lado de doenças cardiovasculares, mas a notícia boa é que a tecnologia tem ajudado a salvar vidas e a reduzir sequelas. No Centro de Neurologia e Neurocirurgia (CNNc) do Hospital Ernesto Dornelles, por exemplo, o uso da tecnologia Brain4care, é capaz de fornecer aos especialistas informações que auxiliam o tratamento para hipertensão intracraniana e complicações decorrentes, como o AVC, nos pacientes.

Pioneira no Rio Grande do Sul, a tecnologia realiza uma análise da pressão intracraniana e da complacência cerebral de uma forma não invasiva, durante o pré e o pós operatório. O aumento da pressão intracraniana ocorre geralmente em decorrência de problemas como tumores, encefalite, meningite e trombose.

“O Centro de Neurologia tem a sua origem no serviço de neurocirurgia de alta complexidade do hospital. Nós temos expertise em cirurgia da base do crânio, então fomos os primeiros centros do Estado que lidam com tumores de alta complexidade, doenças vasculares de alta complexidade, que acometem regiões de difícil acesso neurocirúrgico”, explica o responsável o gestor responsável pelo Centro, Carlos Eduardo da Silva.

inaugurado há menos de um mês. Em todo hospital, a média de internações rotineiras é de 70 pacientes, que estão migrando para o CNNc,Formado por uma equipe de 15 profissionais, que atuam nas áreas de neurologia, oncologia, radioterapia, clínica médica, fonoaudiologia e fisioterapia, o trabalho é realizado de forma multidisciplinar com especialistas tanto em crânio, quanto em coluna e neuroreabilitação.

Dentro das especialidades, o foco do centro está voltado para o tratamento de meningiomas, tumor que mais acomete o sistema nervoso central, além de neurocirurgiões associados à cirurgia da coluna vertebral. A ideia de um centro com atendimento integrado é poder fornecer uma avaliação completa ao paciente, independentemente se a procura for para um tratamento neurológico ou neurocirurgico.

“O centro conta com toda a retaguarda da estrutura hospitalar Ernesto Dornelles. É um serviço de neurocirurgia bem estruturado dentro do hospital, com uma residência médica em neurocirurgia reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”, complementa.