Porto Alegre mobiliza serviços para eleição deste domingo

A prefeitura de Porto Alegre irá mobiliza serviços de transporte, limpeza e segurança neste domingo (2), para o primeiro turno das eleições. Além da g, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (30), haverá ampliação da frota de ônibus.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ampliará a oferta de ônibus em 40% em relação à tabela de domingo. Segundo o órgão, ainda serão disponibilizados 20 veículos extras para reforçar o atendimento conforme necessidade, com atenção especial às linhas que devem ter maior público: 398 Pinheiro, 4944 Rubem Berta Jardim Ypu, 491 Passo Dornelles, 631 Parque dos Maias, 627 Agostinho, 6135 Sarandi Elisabeth, 1716 Ponta Grossa Serraria, 268 Belém Novo e 210 Restinga, 343 Campus Ipiranga, T3, T4, T11, T12.

O Cartão TRI estudantil estará habilitado para o uso com os descontos concedidos. Todos que possuem algum tipo de isenção no Cartão TRI terão o uso liberado.

Conforme a prefeitura, a segurança será reforçada para monitorar a operação durante o horário de votação. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156. Os agentes da Guarda Municipal estarão mobilizados para auxiliar os agentes de trânsito no cumprimento de suas tarefas.

Já o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h.

Também atuará o serviço de fiscalização do DMLU, com fiscais atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública. Denúncias durante o horário da votação poderão ser feitas pelo sistema 156.