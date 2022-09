Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 25 a 30 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana de 25 a 30 de setembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

A compra pela rede gaúcha Asun de quatro lojas do pacote que o Carrefour, maior varejista do País, arrematou do grupo BIG em 2021, movimenta o varejo supermercadista no Sul do Brasil. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Google Earth/Reprodução/JC.

Lei de 2021 restringe isenção a um feriado municipal e dias com campanha de vacinação. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Fotos: Robson da Silveira/PMPA/JC.

Althoff Supermercados, do Sul do estado vizinho, que abrirá no começo de 2023 em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Arquivo/JC.

O investimento, que chegará a R$ 170 milhões, agora em fase de construção na área que pertencia até 2020 à Nestlé, é feito por um grupo de oito laticínios produtores de queijo da região, que formou a Whey do Brasil. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Whey do Brasil/Divulgação/JC.

Depois de 39 anos de operação em Capão da Canoa, a tradicional lancheria Raupp’s encerrou suas atividades na avenida Paraguassu, nº 2.895. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Reprodução/JC.