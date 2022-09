Defesa Civil encabeça fiscalização de produtos perigosos no sul do Estado

A Defesa Civil do Estado coordenou operação de fiscalização de produtos perigosos nas rodovias BRS-392, em Rio Grande, e na BRS-116, em Pelotas. Realizado ao longo da última semana, o trabalho começou na quarta-feira e, no dia seguinte, a atividade seguiu a partir das 8h30min até o final da tarde.

Integram a ação a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (Fepam) e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.

As operações ocorrem mensalmente em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A última foi realizada nos dias 24 e 25 de agosto, na BRS-158, em Santana do Livramento.