Resumo da semana: passe livre nas eleições, vacinação da pólio e vestibular da Ufrgs

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

passe livre no dia da eleição Após controvérsia em relação a extinção do, noticiada pela coluna Pensar a Cidade do JC na terça-feira, a prefeitura da Capital recuou e a tarifa será gratuita a todos os passageiros de baixa renda. Não será necessária comprovação, somente a declaração junto ao cobrador ou motorista.

RS prorroga campanha de vacinação contra a pólio e multivacinação até 22 de outubro. Apenas 228 dos 497 municípios gaúchos atingiram 95% ou mais de cobertura contra a pólio.

Ufrgs divulga edital do vestibular 2023 . As inscrições acontecem de 10 de outubro até 10 de novembro. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro.