Porto Alegre terá passe livre na eleição de domingo

Em dezembro de 2021, a Câmara aprovou e o prefeito Sebastião Melo sancionou a lei de autoria do próprio governo municipal que alterou as regras para o dia de isenção tarifária. Foi revogado o parágrafo que definia, dentre outras datas, "os dias de eleições em qualquer nível" como dias que a população poderia utilizar os ônibus sem pagar a tarifa.

Desde quarta-feira, o debate sobre o passe livre nos ônibus em dia de eleição tomou conta do Estado e do País, depois que a coluna Pensar a cidade, do Jornal do Comércio, divulgou o fim da gratuidade nos coletivos em Porto Alegre, cidade em que era possível utilizar transporte público sem pagar no dia das eleições há quase três décadas.

Questionado sobre a divulgação do fim do passe livre nas eleições em dezembro, o presidente da Câmara, Idenir Cecchim (MDB), que na véspera chamou o debate de "oportunista", disse que, à época, foi bastante publicado, mas que as pessoas esqueceram. "Não tínhamos como mostrar para cada cidadão a lei complementar", afirmou.

Porto Alegre terá "passe livre para necessitados" no domingo de eleições no transporte coletivo por ônibus, conforme disse o prefeito Sebastião Melo (MDB), em coletiva nesta quinta-feira, no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). A tarifa será gratuita a todos os passageiros de baixa renda, não sendo necessária comprovação, bastando a declaração junto ao cobrador ou motorista. O horário do passe livre será entre 7h e 19h. O decreto sai nesta sexta-feira. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a gratuidade foi firmado entre prefeitura, MP-RS, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas do Estado.

Justiça determina passe livre nas eleições em Pelotas e Canoas

Na manhã desta quinta-feira, a Justiça aceitou a Ação Civil Pública protocolada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) e determinou que os ônibus dos municípios de Canoas e Pelotas ofereçam passe livre durante as eleições. As duas cidades estão na lista de maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul.

Além dos dois municípios, a Defensoria Pública entrou com ações semelhantes para assegurar à população o amplo acesso aos locais de votação, com passe livre nos coletivos, nas cidades de Porto Alegre e Santa Maria. Em Caxias do Sul, a DPE não entrou com ação pois o executivo já garantiu o direito ao passe livre nas eleições.

Na ação civil que cobra a gratuidade nos coletivos, os defensores alegam "evidente violação ao direito de acesso ao voto e ao sufrágio enquanto garantia constitucionalmente assegurada, pela limitação do direito de acesso à mobilidade urbana em dia de eleições, além da violação à razoabilidade, proporcionalidade e publicidade do questionado posicionamento, o que poderá trazer irreparáveis prejuízos ao exercício da cidadania e ao direito ao voto dos cidadãos e das cidadãs eleitores e eleitoras de Pelotas".

Em São Leopoldo, o prefeito Ary Vanazzi (PT) assinou nesta quinta-feira decreto que determina passe livre nos ônibus no domingo durante o horário da eleição. A medida surge após acordo com consórcio das empresas de transporte público do município.

Também nesta quinta-feira, o Rio de Janeiro anunciou que isentará a cobrança dos coletivos para garantir o exercício da democracia, já que o voto é obrigatório. O prefeito Eduardo Paes (PSD) determinou que entre 6h e 20h, o transporte por ônibus e BRT não seja cobrado mediante apresentação do título de eleitor.