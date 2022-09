Rio Grande do Sul tem chuva a qualquer hora desta sexta-feira

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva que poderão ocorrer a qualquer hora desta sexta-feira (30). Os modelos meteorológicos indicam que pode chover forte e de forma isolada, contudo, a chuva terá baixos acumulados na maioria das áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura ficará baixa nesta sexta-feira (30) com sensação de frio. O vento predomina dos quadrantes Sul e Leste e deixam a sensação térmica mais baixa ao ar livre. No fim de semana a umidade seguirá presente nas Metades Norte e Leste, com nuvens e garoa.

As nuvens predominam ao longo do dia alternando com períodos de melhoria e pancadas de chuva. O tempo fica fechado com o vento Sul. A sexta-feira (30) será de pouca oscilação térmica. No fim de semana as nuvens seguirão muito presentes em Porto Alegre com maior potencial de chuva no sábado (1).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 13ºC