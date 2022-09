Áreas do Noroeste gaúcho podem ter temporal nesta quinta-feira

Parte do Noroeste gaúcho tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para instabilidade climática um pouco mais severa, com a possibilidade de ocorrência de chuvas com intensidade de moderada a forte, possibilidade de queda de granizo, possíveis trovoadas e rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora entre às 11h e 22h, desta quinta-feira (29). O alerta também vale para a região Oeste de Santa Catarina.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet, depois das 22h até as 10h de sexta-feira (30), o mau tempo pode se estender para o Oeste, Sudoeste e parte do Centro do Rio Grande do Sul, e Oeste, Noroeste e parte do Sudoeste do Paraná.