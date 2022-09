Sem passe livre, Capital reforça frota para a eleição

O primeiro turno da eleição, no próximo domingo - quando 1,1 milhão de eleitores irão às urnas para escolher deputados, senador, governador e presidente -, não terá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. Para atender à demanda de pessoas que usam o transporte coletivo para votar, a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP) informou que haverá reforço em linhas e horários. A tabela terá um acréscimo de 40% em relação a outros domingos, com 163 linhas ativas e 5.655 viagens.

Serão 25 linhas ativadas especialmente para o 1º turno. Os horários atualizados e itinerários dos ônibus poderão ser consultados, em tempo real, pelos aplicativos Cittamobi e TRI POA. As tabelas horárias estão disponíveis no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Agentes de trânsito estarão nas ruas para orientar a população e monitorar a circulação. O Twitter oficial da EPTC terá informações atualizadas em tempo real.

Em Porto Alegre, será a primeira eleição sem o passe livre de ônibus desde 1995, devido a uma legislação aprovada em dezembro de 2021 pela Câmara Municipal que alterou as regras para o dia de isenção tarifária. A informação de que o benefício não seria concedido neste pleito foi divulgada na terça-feira pela coluna Pensar a cidade, do Jornal do Comércio, e repercutiu nacionalmente ontem.

Nas redes sociais, especialmente, as manifestações tiveram tom crítico, entrando, inclusive nos "trending topics" do Twitter, com a hashtag #Domingo0800, impulsionada pelo vereador Matheus Gomes (PSOL), sendo uma das mais comentadas. O termo faz referência ao pedido de passe livre para usuários de transporte público no 1º e 2º turno das eleições.

Diante da repercussão, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), afirmou que "não vai propor mudança na lei" para que haja passe livre nas eleições de domingo. Ele acrescentou ainda que "se a Câmara aprovar alguma modificação, será respeitada, mas que o prefeito não tem esse poder de revogar lei".

O fim do passe livre nas eleições faz parte de um pacote de mudanças. "Tivemos que reduzir o número de cobradores, as isenções e os dias de passe livre nos coletivos. Ficou acordado que seriam em duas situações - vacinação e Dia de Navegantes. Não acho justo alterar", falou. O prefeito disse que cada operação dessas custa, em média, R$ 1,2 milhão, o que representa 0,01% do orçamento público da prefeitura de R$ 9,91 bilhões para 2022, aprovado pela Câmara no final do ano passado.

Para Melo, não é possível tratar essa pauta apenas da perspectiva do Rio Grande do Sul. "Essa questão tem que ser nacional. Tem que ter orçamento. Por que Porto Alegre tem e São Paulo, não?". Perguntado se o fim do passe livre poderia contribuir para o número de abstenções, nulos e brancos, que já passa dos 30% no RS, como também informou o Jornal do Comércio na quarta-feira, Melo disse que "não acredita nisso, porque o TRE aloca as seções eleitorais perto da residência dos eleitores".