Parte do Rio Grande do Sul tem um amanhecer frio nesta quinta-feira

A umidade predomina com nuvens durante a quinta-feira (29) em muitas regiões do Rio Grande do Sul. No turno da manhã a temperatura fica baixa para esta época do ano com projeção de mínimas ao redor de 6ºC a 8°C na Serra, Campanha e trechos da Zona Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Os modelos meteorológicos indicam que áreas de instabilidade chegam ao Rio Grande do Sul pelo Oeste e Noroeste com previsão de pancadas de chuva. Não se afasta a possibilidade de chuva forte e isolada. Por outro lado, a parte Leste tem amplas aberturas de sol. O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste e dificulta o aquecimento durante a tarde.

A expectativa é de um dia de sol e com poucas nuvens na Capital. Sob a influência do vento Sul e Sudeste a temperatura sobe devagar a tarde. Amanhã e no sábado as nuvens predominam e pancadas de chuva poderão ocorrer. O domingo terá céu nublado.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 12ºC