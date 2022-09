O Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, busca alertar e conscientizar a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde do músculo cardíaco. No Brasil, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença cardiovascular e, pelo menos, 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no País, números que podem estar sendo agravados pela pandemia da Covid-19. No Rio Grande do Sul, já há mais de 12 mil registros de mortes por causas cardíacas. “As doenças cardiovasculares são uma verdadeira epidemia evitável, sendo preciso combatê-las com informação qualificada e consciência da população sobre como prevenir”, destacou o presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Fábio Cañellas.

De acordo com informações do Coeficiente de Mortalidade Geral, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), entre as 10 categorias de doenças que mais levam ao óbito estão: doenças isquêmicas do coração; doenças cerebrovasculares; o infarto agudo do miocárdio; a pneumonia; outras doenças cardíacas; doenças hipertensivas; e as doenças crônicas das vias aéreas inferiores.

A adoção de hábitos saudáveis está entre as dicas dos especialistas: como abandonar o sedentarismo, o tabagismo e praticar atividade física, conforme orientação médica. Além disso, o ideal é manter uma alimentação saudável e restringir a ingestão de bebidas alcoólicas, o que contribui para a prevenção das doenças do coração.